Участница Comedy Club Марина Кравец через 1,5 месяца после рождения дочери возвращается к работе





Марина Кравец радуется, что роды и начало декрета совпали с режимом самоизоляции, так как сейчас она не одна рядом с дочерью и ей во всём помогает супруг, продюсер Аркадий Водахов. Семья много времени проводит вместе, чувствуя, что «мир под них подстраивается». В то же время Кравец говорит, что уже хочется, чтобы ситуация с пандемией стабилизировалась и все люди вернулись к прежнему ритму жизни.После рождения дочери Марина Кравец быстро восстановила былые формы, говоря, что теперь «помещается в экран», поэтому готова вернуться к работе и уже приняла участие в съёмках нескольких выпусков Comedy Club. Снова оказаться рядом с коллегами - настоящее удовольствие, но подрастающая дочь всегда будет на первом месте, подчеркнула звезда.