Участница Comedy Club Марина Кравец через 1,5 месяца после рождения дочери возвращается к работе
Единственная женщина среди участников шоу Comedy Club Марина Кравец в начале апреля родила первенца – дочь Веронику. Несмотря на то, что после родов прошло около 1,5 месяцев, артистка начала постепенно возвращаться к работе.
Марина Кравец радуется, что роды и начало декрета совпали с режимом самоизоляции, так как сейчас она не одна рядом с дочерью и ей во всём помогает супруг, продюсер Аркадий Водахов. Семья много времени проводит вместе, чувствуя, что «мир под них подстраивается». В то же время Кравец говорит, что уже хочется, чтобы ситуация с пандемией стабилизировалась и все люди вернулись к прежнему ритму жизни.
После рождения дочери Марина Кравец быстро восстановила былые формы, говоря, что теперь «помещается в экран», поэтому готова вернуться к работе и уже приняла участие в съёмках нескольких выпусков Comedy Club. Снова оказаться рядом с коллегами - настоящее удовольствие, но подрастающая дочь всегда будет на первом месте, подчеркнула звезда.
Марина Кравец радуется, что роды и начало декрета совпали с режимом самоизоляции, так как сейчас она не одна рядом с дочерью и ей во всём помогает супруг, продюсер Аркадий Водахов. Семья много времени проводит вместе, чувствуя, что «мир под них подстраивается». В то же время Кравец говорит, что уже хочется, чтобы ситуация с пандемией стабилизировалась и все люди вернулись к прежнему ритму жизни.
После рождения дочери Марина Кравец быстро восстановила былые формы, говоря, что теперь «помещается в экран», поэтому готова вернуться к работе и уже приняла участие в съёмках нескольких выпусков Comedy Club. Снова оказаться рядом с коллегами - настоящее удовольствие, но подрастающая дочь всегда будет на первом месте, подчеркнула звезда.
ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 17:09