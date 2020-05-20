Художник показал, как должны были выглядеть в реальности герои «Игры престолов» и «Викинги»
Поклонник истории и художник из Великобритании Патрик Робертсон опубликовал на своей странице в Facebook весьма интересный материал. В своей публикации автор показывает, как выглядели бы в условиях средневековья герои тех или иных популярных сериалов, вроде «Игра престолов» или «Викинги».
В первую очередь, отличия заключаются в костюмах. Вначале Робертсон продемонстрировал новый облик Джона Сноу – одного из ключевых героев легендарного сериала «Игра престолов». На изображении он показан военачальником в 15 веке – именно на данный временной отрезок, скорее всего, ориентировался автор книг Джордж Мартин при создании своего мира фэнтези. Что касается сериала «Последнее королевство», то здесь художник изменил образ Леофрика и Утреда.
Робертсон обратил внимание и на сериал «Викинги», последние серии которого вскоре выйдут в эфир. В заключении специалист коснулся исторической достоверности в игре Assassin"s Creed Valhalla, релиз которой намечен на осень.
В первую очередь, отличия заключаются в костюмах. Вначале Робертсон продемонстрировал новый облик Джона Сноу – одного из ключевых героев легендарного сериала «Игра престолов». На изображении он показан военачальником в 15 веке – именно на данный временной отрезок, скорее всего, ориентировался автор книг Джордж Мартин при создании своего мира фэнтези. Что касается сериала «Последнее королевство», то здесь художник изменил образ Леофрика и Утреда.
Робертсон обратил внимание и на сериал «Викинги», последние серии которого вскоре выйдут в эфир. В заключении специалист коснулся исторической достоверности в игре Assassin"s Creed Valhalla, релиз которой намечен на осень.
Культура
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 17:11