Актриса Людмила Рошкован умерла после продолжительной болезни
Представитель театра «Человек» в микроблоге Instagram сообщил о смерти Людмилы Рошкован. 81-летняя актриса умерла после продолжительной болезни.
Родные не сообщили дату и место проведения панихиды по выпускнице «Ленкома» и заслуженному президенту театра. Соответствующая информация будет обнародована позднее.
«С глубокой болью в сердце сообщаем вам о кончине основательницы и худрука театра. Людмила Романовна вела нас вперед 43 года. Ее настойчивость, энергия и талант позволили «Человеку» преодолеть гонения и подпольное существование, выжить, сохраниться и стать яркой страницей в истории. Прощайте! Спасибо за все!» - говорится в сообщении.
Родные не сообщили дату и место проведения панихиды по выпускнице «Ленкома» и заслуженному президенту театра. Соответствующая информация будет обнародована позднее.
Культура
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 15:33