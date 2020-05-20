Актриса Людмила Рошкован умерла после продолжительной болезни

«С глубокой болью в сердце сообщаем вам о кончине основательницы и худрука театра. Людмила Романовна вела нас вперед 43 года. Ее настойчивость, энергия и талант позволили «Человеку» преодолеть гонения и подпольное существование, выжить, сохраниться и стать яркой страницей в истории. Прощайте! Спасибо за все!» - говорится в сообщении.

Родные не сообщили дату и место проведения панихиды по выпускнице «Ленкома» и заслуженному президенту театра. Соответствующая информация будет обнародована позднее.