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"Каждый раз умираю": Анастасия Ивлеева показала поклонникам, как правильно пробовать горячие пельмени

Популярный Instagram-блогер Анастасия Ивлеева в своём микроблоге продолжает поднимать настроение поклонникам. На этот раз она решила показать подписчикам, как правильно пробовать горячие пельмени.

В качестве примера Анастасия Ивлеева решила на собственном примере продемонстрировать процесс употребления горячих блюд. Для этого она взяла пельмень и с помощью мимики передала всю гамму чувств, которую испытывает человек во время еды. «Как я пробую пельмешки. Честно говоря, я так пробую все горячее и каждый раз умираю», — сообщила артистка. Она также поинтересовалась у подписчиков получается ли у них также, как и у неё.

Поклонники признались, что для них это одна из самых часто встречающихся ситуаций в жизни. «Примерно так я ем горячий суп», «Моя дорогая, как я тебя понимаю», «Как же это жизненно», «Ты показала всю мою жизнь в одном видео», - отметили некоторые фолловеры. При этом Анастасия Ивлеева решила в очередной раз изменить образ и использовала для этого черный парик. Стоит отметить, она часто практикует подобное. Недавно артистка поделилась с поклонниками фотографией, на которой предстала с бирюзовыми волосами. Новый образ привёл в восторг многомиллионную аудиторию знаменитости.

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ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 17:25

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