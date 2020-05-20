"Каждый раз умираю": Анастасия Ивлеева показала поклонникам, как правильно пробовать горячие пельмени

В качестве примера Анастасия Ивлеева решила на собственном примере продемонстрировать процесс употребления горячих блюд. Для этого она взяла пельмень и с помощью мимики передала всю гамму чувств, которую испытывает человек во время еды., — сообщила артистка. Она также поинтересовалась у подписчиков получается ли у них также, как и у неё.Поклонники признались, что для них это одна из самых часто встречающихся ситуаций в жизни., - отметили некоторые фолловеры. При этом Анастасия Ивлеева решила в очередной раз изменить образ и использовала для этого черный парик. Стоит отметить, она часто практикует подобное. Недавно артистка поделилась с поклонниками фотографией, на которой предстала с бирюзовыми волосами. Новый образ привёл в восторг многомиллионную аудиторию знаменитости.