«Чтобы не мешал жить»: Варнава процитировала Раневскую в ответ на надоевшие вопросы о замужестве

Легендарная актриса в свое время, когда ее спрашивали, почему она не вышла замуж, отвечала: «Так трудно найти мужа, который не мешал бы жить». Судя по всему, Варнава согласна с мнением Раневской.Свой короткий пост юмористка сопроводила фотографией, где запечатлена в пурпурной пижаме. Знаменитость отметила в хештегах автора снимка – Даниила Величко. Фотограф первым отреагировал на публикацию Варнавы, предположив, что ей «не мужья мешают жить, а шило в одном всем известном месте... точнее, внутренний стержень».