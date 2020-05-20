«Чтобы не мешал жить»: Варнава процитировала Раневскую в ответ на надоевшие вопросы о замужестве
Екатерина Варнава не спешит замуж, поэтому часто сталкивается с вопросами, когда же она найдет себе супруга. 35-летняя звезда Comedy Woman на этот раз ответила всем, интересующимся данной темой, цитатой Фаины Раневской.
Легендарная актриса в свое время, когда ее спрашивали, почему она не вышла замуж, отвечала: «Так трудно найти мужа, который не мешал бы жить». Судя по всему, Варнава согласна с мнением Раневской.
Свой короткий пост юмористка сопроводила фотографией, где запечатлена в пурпурной пижаме. Знаменитость отметила в хештегах автора снимка – Даниила Величко. Фотограф первым отреагировал на публикацию Варнавы, предположив, что ей «не мужья мешают жить, а шило в одном всем известном месте... точнее, внутренний стержень».
Легендарная актриса в свое время, когда ее спрашивали, почему она не вышла замуж, отвечала: «Так трудно найти мужа, который не мешал бы жить». Судя по всему, Варнава согласна с мнением Раневской.
Свой короткий пост юмористка сопроводила фотографией, где запечатлена в пурпурной пижаме. Знаменитость отметила в хештегах автора снимка – Даниила Величко. Фотограф первым отреагировал на публикацию Варнавы, предположив, что ей «не мужья мешают жить, а шило в одном всем известном месте... точнее, внутренний стержень».
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 17:05