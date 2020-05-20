Внучка Федосеевой-Шукшиной Анна Трегубенко выкупит квартиру актрисы у Алибасова и Моцаря





Федосеева-Шукшина переписала недвижимость в Новой Москве на продюсера, а он в тайне от жены переоформил документы на своего помощника. Свой поступок Алибасов мотивировал желанием уйти от налогов.Разбираясь в ситуации, Моцарь обвинил Ольгу Шукшину в намерении завладеть единственным жильем матери. Дочь актрисы все отрицала и называла помощника Алибасова косвенной личностью в этом вопросе. Новый собственник считает квартиру подарком за финансовую помощь, оказанную музыканту при отравлении бытовой химией.Адвокат Сергей Жорин, регистрировавший договор дарения, рассказал, что Федосеева-Шукшина надеялась на Алибасова, который после ее смерти должен был передать недвижимость детям ее средней дочери. Моцарь до последнего молчал, а потом заявил, что Трегубенко хочет выкупить жилье и вернуть бабушке.