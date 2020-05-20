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Агния Кузнецова: «Будущему супругу я ставила условие – женимся или больше не встречаемся»

Отечественная актриса театра и кино Агния Кузнецова в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» рассказала о знакомстве и отношениях с танцором Максимом Петровым. Артистка призналась, что возлюбленный долго не решался на брак и тогда она поставила будущему супругу условие – жениться или прекратить встречаться.
Агния Кузнецова: «Будущему супругу я ставила условие – женимся или больше не встречаемся»

Знакомство пары произошло в шоу «Танцы со звёздами», когда Максим Петров только вернулся из Исландии, где работал некоторое время. Агния Кузнецова обратила внимание на привлекательного и обходительного молодого хореографа, с которым постепенно началось общение, со временем переросшее в роман. Актриса вспоминает, что возлюбленный был очень внимательным по отношению к ней, приходя на свидание дарил букеты цветов, но вот руку и сердце не предлагал.

В итоге Агния Кузнецова решила прояснить ситуацию и предложила Петрову либо расстаться, либо пожениться. Он тогда решил взять паузу и снова уехал работать в Исландию, но пара продолжала общаться по телефону. Через время танцор всё же определился, сделал любимой предложение и подарил кольцо. В сентябре 2015 года Кузнецова и Петров официально стали мужем и женой, а через четыре года семья пополнилась сыном.

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ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 17:00

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