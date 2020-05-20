Агния Кузнецова: «Будущему супругу я ставила условие – женимся или больше не встречаемся»





Знакомство пары произошло в шоу «Танцы со звёздами», когда Максим Петров только вернулся из Исландии, где работал некоторое время. Агния Кузнецова обратила внимание на привлекательного и обходительного молодого хореографа, с которым постепенно началось общение, со временем переросшее в роман. Актриса вспоминает, что возлюбленный был очень внимательным по отношению к ней, приходя на свидание дарил букеты цветов, но вот руку и сердце не предлагал.В итоге Агния Кузнецова решила прояснить ситуацию и предложила Петрову либо расстаться, либо пожениться. Он тогда решил взять паузу и снова уехал работать в Исландию, но пара продолжала общаться по телефону. Через время танцор всё же определился, сделал любимой предложение и подарил кольцо. В сентябре 2015 года Кузнецова и Петров официально стали мужем и женой, а через четыре года семья пополнилась сыном.