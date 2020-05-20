Project Reunion: Microsoft объединит разработку UWP и Win32 в Windows 10





Программисты в Microsoft понимают, что будущее компании зависит не только от создания UWP (многофункционального ПО для Windows), но и Win32. Поэтому руководство решило уменьшить фрагментацию этих платформ в рамках Project Reunion: этот проект облегчит разработчикам выпуск приложений для Windows. Он объединяет в себе наборы инструментов и оптимизирует разработку с помощью API-интерфейсов. Инициатива включает в себя поддержку обратной совместимости софта и более старых версий ОС.Хорошей новостью стало то, что компания отделяет API от обновлений Windows 10. Теперь в систему можно вносить улучшения без дополнительных апдейтов. Project Reunion будет встраивать WebView на основе Chromium в приложения, которые загружают веб-страницу. Сюда же относится WinUI 3 - пользовательский интерфейс, который позволяет программе расширить возможности в зависимости от устройства. Что касается WebView 2, то его можно считать первым компонентом проекта, не привязанным к операционной системе.