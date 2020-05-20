Божена Рынска перенесла серьезную операцию из-за осложнений после ЭКО





Рынска длительный период лечилась от бесплодия и на протяжении четырех лет исправно принимала назначенные гормоны, чтобы подарить своему супругу Игорю Малашенко ребенка. Однако все попытки журналистки стать матерью посредством ЭКО провалились. В результате прекрасную дочь родила знаменитой паре суррогатная мать.Стремление самостоятельно выносить ребенка любой ценой негативно сказалось на здоровье светского обозревателя. Сейчас 45-летняя Рынска восстанавливается после серьезной операции, и самым сложным для нее на этом этапе является одиночество. Журналист вспоминает своего покойного мужа, сожалея, что его нет рядом. Супруг делал бы все, чтобы угодить ей, и любовь знаменитость ощущала бы «даже свежей раной».