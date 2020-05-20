Проигравший суд Павел Прилучный встретится с приставами из-за долга по квартире
Павел Прилучный, проигравший суд представителям коммунальной службы, встретится с приставами. За семь месяцев актер накопил за квартиру, расположенную на Речном вокзале, около 80 тыс. рублей долга.
Суд рассмотрел дело и полностью удовлетворил иск, поданный Фондом капстроительства Москвы. Представители Прилучного, как и сам актер, прошедшее заседание не комментируют. Даже скрывая данные о большой задолженности, знаменитости все равно придется общаться с приставами.
В июне Прилучный снова предстанет перед судом. На этот раз речь пойдет о его разводе с Агатой Муцениеце. Супруги прожили в браке восемь лет и обзавелись двумя детьми: 4-летней Мией и 7-летним Тимофеем. Актриса из «Закрытой школы» желает наследникам только лучшего, поэтому не собирается травмировать их психику и запрещать общение с отцом, поднимавшим на нее руку, передает «Телепрограмма».
Ранее Муцениеце назвала себя плохим советчиком в семейных делах и рекомендовала парам не нарушать личные границы желаний.
Суд рассмотрел дело и полностью удовлетворил иск, поданный Фондом капстроительства Москвы. Представители Прилучного, как и сам актер, прошедшее заседание не комментируют. Даже скрывая данные о большой задолженности, знаменитости все равно придется общаться с приставами.
В июне Прилучный снова предстанет перед судом. На этот раз речь пойдет о его разводе с Агатой Муцениеце. Супруги прожили в браке восемь лет и обзавелись двумя детьми: 4-летней Мией и 7-летним Тимофеем. Актриса из «Закрытой школы» желает наследникам только лучшего, поэтому не собирается травмировать их психику и запрещать общение с отцом, поднимавшим на нее руку, передает «Телепрограмма».
Ранее Муцениеце назвала себя плохим советчиком в семейных делах и рекомендовала парам не нарушать личные границы желаний.
ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 16:09