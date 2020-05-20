Появились первые сведения о новой Hyundai Creta для РФ





На китайском и индийском рынках дилеры южнокорейского бренда уже предложили новое поколение Creta, поэтому, можно предположить, каким дойдет автомобиль до России. В «Поднебесной» модель дебютировала в четвертом квартале 2019 года под названием ix25, в Индии она появилась в начале этого года. Судя по всему, российский вариант будет максимально похожим на индийскую версию, отмечают специалисты. Таким образом, новинка может обзавестись каскадной радиаторной решеткой и многоярусной оптикой, напоминающей флагманский Palisade.Приборная панель также изменится, увеличится размер дисплея мультимедийной системы. Моторная линейка состоит из 1,5-литрового 115-сильного двигателя, 1,4-литрового мотора с наддувом и турбодизеля объёмом 1,5 литра. В качестве трансмиссии задействована 6-ступенчатая МКПП, «автомат» или роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями. Стоимость новинки пока не озвучена: вероятно, она будет немного дороже актуальной версии.