Появились первые сведения о новой Hyundai Creta для РФ
Аналитики предположили, что Hyundai Creta новой генерации дебютирует в России в скором времени. Производители действительно могут быть заинтересованы в этом, так как актуальная модель в апреле 2020 года лишилась первого места в рейтинге самых продаваемых кроссоверов российского авторынка.
На китайском и индийском рынках дилеры южнокорейского бренда уже предложили новое поколение Creta, поэтому, можно предположить, каким дойдет автомобиль до России. В «Поднебесной» модель дебютировала в четвертом квартале 2019 года под названием ix25, в Индии она появилась в начале этого года. Судя по всему, российский вариант будет максимально похожим на индийскую версию, отмечают специалисты. Таким образом, новинка может обзавестись каскадной радиаторной решеткой и многоярусной оптикой, напоминающей флагманский Palisade.
Приборная панель также изменится, увеличится размер дисплея мультимедийной системы. Моторная линейка состоит из 1,5-литрового 115-сильного двигателя, 1,4-литрового мотора с наддувом и турбодизеля объёмом 1,5 литра. В качестве трансмиссии задействована 6-ступенчатая МКПП, «автомат» или роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями. Стоимость новинки пока не озвучена: вероятно, она будет немного дороже актуальной версии.
На китайском и индийском рынках дилеры южнокорейского бренда уже предложили новое поколение Creta, поэтому, можно предположить, каким дойдет автомобиль до России. В «Поднебесной» модель дебютировала в четвертом квартале 2019 года под названием ix25, в Индии она появилась в начале этого года. Судя по всему, российский вариант будет максимально похожим на индийскую версию, отмечают специалисты. Таким образом, новинка может обзавестись каскадной радиаторной решеткой и многоярусной оптикой, напоминающей флагманский Palisade.
Приборная панель также изменится, увеличится размер дисплея мультимедийной системы. Моторная линейка состоит из 1,5-литрового 115-сильного двигателя, 1,4-литрового мотора с наддувом и турбодизеля объёмом 1,5 литра. В качестве трансмиссии задействована 6-ступенчатая МКПП, «автомат» или роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями. Стоимость новинки пока не озвучена: вероятно, она будет немного дороже актуальной версии.
Авто
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 16:19