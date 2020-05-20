Екатерина Волкова и Андрей Карпов после карантина планируют устроить повторную свадьбу





Екатерина Волкова рассказала, что 10 лет назад они с мужем не устраивали роскошного торжества в честь заключения брака. На церемонию были приглашены только близкие люди, так как они с Карповым в то время активно работали и не имели возможности организовать пышное мероприятие, о чём позже всё же сожалели. Наверстать упущенное пара планировала в юбилейную годовщину со дня свадьбы, устроив приятный сюрприз для многочисленных приглашённых, но в этот раз им помешала пандемия коронавируса.Тем не менее от планов супруги не отказываются. Екатерина Волкова признаётся, что очень хочет организовать повторную свадьбу с белым платьем невесты, классическим костюмом жениха и шумной толпой гостей. Реализацией мечты они с Андреем Карповым займутся после снятия карантинных мер и это, как подчеркнула актриса, обязательно произойдёт.