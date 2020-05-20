Любовь Аксенова сфотографировалась на фоне отходов из пластика из-за проведенного эксперимента

Любовь Аксенова отметила, что её очень заботят проблемы, связанные с экологией на планете. Актриса приняла решение провести эксперимент, в ходе которого захотела посмотреть, сколько она вместе с супругом Павлом Аксеновым выбрасывает пластика. Спустя 4 месяца данный мусор знаменитость мыла, высушивала и укладывала на балкон. Согласно утверждению звезды, отходов было столько, что всё пространство было завалено, а в кухне было темно. Через 400 дней артистке не было где хранить мусор и она решила вместе со своим возлюбленным вытащить всё, сфотографировать и отправить на переработку.Знаменитость выразила слова благодарности супругу, который решил поддержать избранницу и мирился с неудобствами ради эксперимента. Он также принимал активное участие в сортировке и мытье бутылок и контейнеров. Поклонники поддержали Аксенову в стремлении очистить планету от пластика., - прокомментировали публикацию подписчики звезды сериала «Содержанки». Однако нашлись и те, кто осудил актрису за большое количество мусора, который она смогла собрать., - упрекнула знаменитость одна из подписчиц.