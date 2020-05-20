Бюджетный 5G-смартфон Honor X10 презентовали в Китае





До недавнего времени о Honor X10 ходили лишь слухи, но теперь китайские пользователи лично ознакомились с возможностями смартфона. Специалисты говорят, что у новинки есть все шансы стать самым продаваемым устройством бренда. Дело в том, что при невысокой цене гаджет может похвастаться 6,63-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и поддержкой частоты обновления в 90 Гц. С подобными характеристиками почти любая мобильная игра будет иметь стабильные 90 fps. Стоимость базовой модели составляет 267 долларов США.Нельзя не упомянуть минимализм дизайна, который полностью отказался от вырезов и отверстий: экран занимает почти 92% передней панели девайса. В комплектацию Honor X10 также входят 16-мегапиксельная селфи-камера и основной модуль с тремя объективами. Главный сенсор на 40 Мп позаимствован у Huawei P30 Pro. Работу устройства обеспечивает однокристальный процессор Kirin 820 5G, который дополняется батареей емкостью 4300 мА·ч, быстрой зарядкой мощностью 22,5 Вт, 6/8 Гб ОЗУ и 64/128 Гб встроенной памяти.