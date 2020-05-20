В РФ началось производство нового кроссовера Kia XCeed





На российском рынке автомобиль появится в двух комплектациях: первая оснащена 1,4-литровым турбированным двигателем T-GDI на 140 лошадиных сил, вторая – 1,6-литровым турбомотором, генерирующим около 200 лошадиных сил. В паре с силовыми установками функционирует роботизированная КПП, привод – только передний.Машину оснастят оригинальным кузовом, дополненным увеличенными свесами и без дополнительных окошек в задних стойках крыши, сходство со стандартной версией хэтчбека Ceed заключается в передних дверях. По словам разработчиков, новинка сможет составить конкуренцию самым популярным транспортным средствам SUV-сегмента. О стоимости новинки и дате начала продаж информации пока не предоставлено.