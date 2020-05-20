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«С детства приучает детей врать»: Алсу снова обвинили в накрутке голосов

Алсу снова обвинили в махинациях и накрутке голосов. Интернет-пользователи не понимают, зачем певица с детства учит детей врать и мошенничать.
«С детства приучает детей врать»: Алсу снова обвинили в накрутке голосов

Микелла Абрамова стала победительницей передачи «Голос». Зрители шестого сезона посчитали, что юная исполнительница заняла первое место нечестным путем. После проведенного расследования Первый канал аннулировал результаты голосования. Алсу долго молчала, но позже все-таки призналась, что платила за SMS-сообщения, хотя и не превысила разрешенный правилами лимит.

Недавно Алсу с Микеллой спела несколько военных песен в передаче «Алена, блин!». Ролик, опубликованный на YouTube, быстро набрал 500 тыс. просмотров, 500 дизлайков и 600 отметок «Нравится». Пользователи посчитали соотношение странным и обвинили артистку в накрутке. После многочисленных жалоб число просмотров уменьшилось до 200 тыс., а через какое-то время видео было удалено.

Ранее Микелла Абрамова рассказала о карантинных буднях с семьей. Юная исполнительница призналась, что скучать ей не приходится.

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ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 16:03

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