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Fiat Nuova 500 является любимым авто чемпиона Formula-1 Себастьяна Феттеля

Немногие любители гонок могли предположить, что любимым авто Себастьяна Феттеля окажется Fiat Nuova 500 1957 года. Четырехкратного чемпиона Formula-1 можно часто увидеть за рулем крошечного седана.

Легендарный автогонщик Себастьян Феттель недавно похвастался перед прессой собственной коллекцией машин. Вопреки распространенному мнению, суперкар Ferrari 488 Pista Spyder, который позволил спортсмену одержать победу на Гран-при в Германии - не является любимым транспортным средством Феттеля. Это звание принадлежит классический Fiat Nuova, чьи небольшие габариты пришлись по нраву многим итальянцам в 1950-х годах.

Феттель признается, что его привлекла в модели высокая и неожиданная технологичность, которой разработчикам удалось достигнуть при весьма ограниченном бюджете. Гонщик также обрадовался возможности рассмотреть весь двигатель, просто подняв капот. Хотя двери автомобиля иногда открываются на ходу, это нисколько не огорчает 32-летнего итальянца. По сравнению с болидами, характеристики Fiat Nuova выглядят скромно: его приводит в движение 0,5-литровый мотор мощностью 21 л. с.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:00

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