Рудковская называет свои миллионные заработки в Сети «приятной надбавкой к пенсии»
Яна Рудковская в разговоре с Ксенией Собчак на ее YouTube-канале рассказала, сколько денег ей приносит деятельность в Сети. Продюсер призналась, ей удается получать «приятную надбавку к пенсии» - около миллиона долларов.
Примерно такую сумму бизнесвумен зарабатывает ежегодно с помощью рекламы. По словам Рудковской, ее Instagram-профиль «связан с люксом»: например, есть контракты с дорогими автомобильными марками. Монетизация микроблога путем размещения рекламных материалов не является основным доходом продюсера, а лишь «приятной добавкой к пенсии».
Очередной выпуск своей программы Собчак посвятила образу жизни Рудковской. Ведущая шоу «столкнула» продюсера лицом к лицу с ее оппонентами, считающими, что жена Евгения Плющенко «кичится» роскошью, хвастаясь богатым интерьером жилища и брендовой одеждой, а также неправильно воспитывает сына Александра.
Примерно такую сумму бизнесвумен зарабатывает ежегодно с помощью рекламы. По словам Рудковской, ее Instagram-профиль «связан с люксом»: например, есть контракты с дорогими автомобильными марками. Монетизация микроблога путем размещения рекламных материалов не является основным доходом продюсера, а лишь «приятной добавкой к пенсии».
Очередной выпуск своей программы Собчак посвятила образу жизни Рудковской. Ведущая шоу «столкнула» продюсера лицом к лицу с ее оппонентами, считающими, что жена Евгения Плющенко «кичится» роскошью, хвастаясь богатым интерьером жилища и брендовой одеждой, а также неправильно воспитывает сына Александра.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:54