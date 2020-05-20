Рудковская называет свои миллионные заработки в Сети «приятной надбавкой к пенсии»





Примерно такую сумму бизнесвумен зарабатывает ежегодно с помощью рекламы. По словам Рудковской, ее Instagram-профиль «связан с люксом»: например, есть контракты с дорогими автомобильными марками. Монетизация микроблога путем размещения рекламных материалов не является основным доходом продюсера, а лишь «приятной добавкой к пенсии».Очередной выпуск своей программы Собчак посвятила образу жизни Рудковской. Ведущая шоу «столкнула» продюсера лицом к лицу с ее оппонентами, считающими, что жена Евгения Плющенко «кичится» роскошью, хвастаясь богатым интерьером жилища и брендовой одеждой, а также неправильно воспитывает сына Александра.