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«Чем проще, тем вкуснее»: Яна Рудковская показала простой и полезный завтрак

Отечественный музыкальный продюсер Яна Рудковская на странице в Instagram регулярно публикует фото из рубрики «Мои завтраки». Обычно на столе звезды видна элегантная сервировка и оригинальная подача блюд, но в недавнем посте всё просто и полезно, на что подписчики отреагировали комментарием: «Всё правильно! Чем проще, тем вкуснее».
«Чем проще, тем вкуснее»: Яна Рудковская показала простой и полезный завтрак

На обнародованном в соцсети снимке запечатлён стол с букетом белых и розовых пионов, пиалой с йогуртом, тарелкой с клубникой, розетками с вареньем, чашкой с чаем и вазочкой с пирожными. Сервировка в отличие от множества предыдущих завтраков проста и непритязательна. В подписи к посту Яна Рудковская заметила, что ей предстоит провести особенный день, поэтому завтрак должен быть простым, лёгким и полезным.

В комментариях большинство фолловеров пишут, что именно это фото им кажется самым «нежным и милым». Другие констатируют, что настоящая красота всегда заключается в простоте, поэтому отсутствие деликатесов и эксклюзивных аксессуаров – это совсем не минус, а плюс утренней композиции от Яны Рудковской.

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ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 15:41

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