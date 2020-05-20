«Чем проще, тем вкуснее»: Яна Рудковская показала простой и полезный завтрак

На обнародованном в соцсети снимке запечатлён стол с букетом белых и розовых пионов, пиалой с йогуртом, тарелкой с клубникой, розетками с вареньем, чашкой с чаем и вазочкой с пирожными. Сервировка в отличие от множества предыдущих завтраков проста и непритязательна. В подписи к посту Яна Рудковская заметила, что ей предстоит провести особенный день, поэтому завтрак должен быть простым, лёгким и полезным.В комментариях большинство фолловеров пишут, что именно это фото им кажется самым «нежным и милым». Другие констатируют, что настоящая красота всегда заключается в простоте, поэтому отсутствие деликатесов и эксклюзивных аксессуаров – это совсем не минус, а плюс утренней композиции от Яны Рудковской.