Власти России не рассматривают идею раздать населению средства ФНБ
Власти России не рассматривают идею раздать все хранящиеся в ФНБ средства пострадавшему от коронавируса населению. Антон Котяков, являющийся главой Минтруда, пояснил позицию правительства в эфире Первого канала.
Минфин несколько лет пополнял ФНБ, чтобы создать на непредвиденный случай «подушку безопасности». Власти не собираются даже обсуждать популярный в народе вариант с раздачей. Кто-то даже подсчитал, что при разделе бюджета фонда каждому россиянину достанется по 54 тыс. рублей.
Каждая страна, борющаяся с коронавирусом, применят свой подход по поддержке экономики и граждан. Где-то акцент сделан на рыночные отношения, а некоторые государства решили помогать физическим лицам. В РФ применяется комбинированный подход, то есть социальная помощь, на которую ушло 570 млрд рублей, и антикризисные меры для бизнеса. В сумме на все разработанные мероприятия планируется потратить больше 2 трлн рублей, передает «ГлобалМСК.ру».
Минфин несколько лет пополнял ФНБ, чтобы создать на непредвиденный случай «подушку безопасности». Власти не собираются даже обсуждать популярный в народе вариант с раздачей. Кто-то даже подсчитал, что при разделе бюджета фонда каждому россиянину достанется по 54 тыс. рублей.
Каждая страна, борющаяся с коронавирусом, применят свой подход по поддержке экономики и граждан. Где-то акцент сделан на рыночные отношения, а некоторые государства решили помогать физическим лицам. В РФ применяется комбинированный подход, то есть социальная помощь, на которую ушло 570 млрд рублей, и антикризисные меры для бизнеса. В сумме на все разработанные мероприятия планируется потратить больше 2 трлн рублей, передает «ГлобалМСК.ру».
Экономика
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 15:48