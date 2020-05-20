Премьер-министр Михаил Мишустин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в России

«Сегодня впервые с начала пандемии количество пациентов, которых выписали после выздоровления, превзошло число зараженных. Эту новость можно считать хорошей. И, вероятнее всего, у нас получается понемногу преодолевать пик активности по нагрузке на медицину. Благодаря этому можно сделать вывод, что обстановка понемногу стабилизируется, это также касается Москвы, где люди в первый раз столкнулись с новой инфекцией», — заявил премьер-министр.





Глава кабинета министров Михаил Мишустин отмечает, сейчас в реанимационных отделениях с COVID-19 пребывает не меньше 3 тысяч пациентов. Политик сообщил, в четырнадцати регионах уже начинают ослаблять ограничительные меры.Об этом сообщает «Комсомольская правда».