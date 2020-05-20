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Эксперты назвали 10 малоизвестных фактов о ГАЗ-24

ГАЗ-24 был уникальным для своего времени автомобилем, который и теперь пользуется популярностью. Эксперты назвали 10 малоизвестных фактов о данном транспорте.

По словам автолюбителей, ГАЗ-24 был первым в своем роде транспортным средством, которое оборудовали гнутыми боковыми стеклами. Модель также можно считать «первопроходцем» среди советских машин в плане использования ленточного спидометра и радиоантенного сервопривода. 24-я версия «Волги» особенно заслужила любовь водителей благодаря большому наклону ветрового стекла. Это нововведение позволило не только снизить уровень аэродинамического шума, но и сопротивления воздуха.

«Волга» за весь период производства считалась самым тихим автомобилем СССР из-за наличия звукоизоляционных материалов. С 1977 года на машину начали устанавливать противотуманную оптику, в то время как продукция ВАЗа получила подобные фары лишь в 1986 году. ГАЗ-24 мог похвастаться ручной настройкой кресел и электромагнитной муфтой, которая отвечает за работу системы охлаждения радиатора. Наконец, модель выглядел намного выгоднее в плане долговечности: мотор мог выдержать до 250 тысяч километров пути до капитального ремонта.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:35

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