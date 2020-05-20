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Дарья Мороз об уходе из театра: «Без Табакова и Богомолова во мне что-то умерло»

Дарья Мороз рассказала о планах уйти из МХТ имени Чехова после исполнения всех заявленных в репертуаре ролей. Без Олега Табакова и Константина Богомолова в актрисе что-то безвозвратно умерло.
Дарья Мороз об уходе из театра: «Без Табакова и Богомолова во мне что-то умерло»

«Костя покинул театр, а я поняла, как потеряла часть себя. Мое решение не связано с тем, что происходит сейчас в МХТ», - рассказала Мороз.

Табаков взял актрису на службу одной из первых. Она испытывает к покойному мэтру теплые чувства, считая его родным человеком. За 19 лет знаменитость «прикипела» к театру, но без близких людей оставаться в нем не хочет.

Мороз удалось сохранить хорошие отношения с бывшим мужем. Богомолов женился на Ксении Собчак, но продолжает с ней общаться и участвует в воспитание дочери Анны. Девочка пойдет по стопам матери, так как уже сейчас демонстрирует креативность и артистизм. Недавно ей предложили роль в короткометражке, но юная знаменитость отказалась, поскольку не хотела сниматься в мрачной ленте, передают «Дни.ру».

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 15:30

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