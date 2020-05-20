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Виктория Боня объяснила подписчикам, что происходит с человеком после смерти

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня в комментариях к недавней публикации в Instagram объяснила подписчикам, что происходит с человеком после смерти. Бьюти-блогер уверена, что душа в итоге обретает свободу «от бренного мира».
Виктория Боня объяснила подписчикам, что происходит с человеком после смерти

В одном из недавних постов в соцсети Виктория Боня продемонстрировала помаду, входящую в выпускающуюся под её именем линию косметики, расписав идеальность оттенков и натуральность. В комментариях к публикации многие оценивали анонсированный продукт, а один из подписчиков поинтересовался, что думает Боня о процессах, происходящих с человеком после смерти. В ответ блогер написала, что ей по этому поводу размышлять долго не нужно, так как она знает об обретении душой свободы. Далее звезда расширенно объяснила свою точку зрения, согласно которой душа не просто летает в пространстве, а сливается с «божественной сутью», наполняющей сердце человека при жизни. Если же люди «губят души и живут с чёрными сердцами», то после смерти их ожидает соединение с «вязкой, чёрной энергией тьмы».

Многих фолловеров поразили глубокие философские рассуждения Виктории Бони. Некоторые поддерживают её мнение, кто-то считает, что всё происходит совсем иначе, а одна из подписчиц посоветовала блогеру «держать сакральные мысли при себе», чтобы не произошло что-то плохое.

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ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 15:19

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