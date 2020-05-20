«Оказались неромантичными»: Агния Кузнецова считает отношения с Бичевиным обреченными на провал





Бичевин и Кузнецова являлись однокурсниками и стремились к одной мечте – стать артистами. Будущая звезда помогала приятелю с учебой и не планировала «крутить» с ним роман. Однако после разговора о любви, когда Кузнецова призналась, что не верит в нее, между ними завязались более тесные отношения, но романтики в них почти не было. Молодой человек играл в студенческих работах героя-любовника, а его избранница очень ревновала.Этот роман длился почти шесть лет. Кузнецова и ее возлюбленный оказались на одной съемочной площадке фильма «Груз 200», при этом Бичевин попал в картину по протекции актрисы. Алексей Балабанов, режиссер киноленты, спросил, с кем бы ей хотелось играть, и она назвала имя коллеги. К удивлению звезды, к ней прислушались.Кузнецова уверена, их отношения с Бичевиным были обречены. Они с возлюбленным не имели ни жилья, ни работы, а потом устроились в разные театры. Данные обстоятельства развели пару по жизни. Актеры поняли, им нужно расстаться, и сделали это мирно, не устраивая сцен.