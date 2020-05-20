«Мастерство не пропьешь»: Ольга Ушакова рассказала о предродовых страхах

«Да, роды бывают болезненными, но эти ощущения быстро забываются. Когда дело идет к развязке, начинаешь терпеть и следовать советам врачей. Есть много полезной информации, но сколько не читай, процесс пройдет по своему уникальному сценарию. Переключитесь на встречу с малышом и забудьте о страхе. В общем, мастерство не пропьешь, спросите у бывалых мам», - написала Ушакова.

Ушакова с детьми, младшему из которых всего два месяца, соблюдает режим самоизоляции. Ведущая долго собиралась с мыслями, но, наконец, смогла написать развернутый пост о родах. В нем беременные дамы найдут ответы на многие свои вопросы.Во время третьих родов у знаменитости отошли воды. В роддоме она услышала про «патологическое начало» и запаниковала. Атака не проходила, поэтому пришлось ее заглушить стаканом валерьянки. В последний раз Ушакова «хлебнула» адреналина из-за страха родить в коридоре.