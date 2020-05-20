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Компания Volvo снизила предельную скорость своих автомобилей

Компания Volvo решила снизить предельную скорость своих машин. Подобные перемены мотивированы желанием повысить безопасность фирменных новинок.

Согласно измененному ПТС, максимальная скорость всех моделей от Volvo ограничивается 180 километрами в час. В пресс-службе шведской корпорации сообщили, что причиной этого решения стала новая политика бренда. Производитель пытается снизить смертность и травматизм в результате ДТП во всех странах мира. Известно, что каждый автомобиль оснастят «ключом безопасности», который позволит самостоятельно выставлять предел разгона.

Владелец машины может воспользоваться этой функцией, например, перед передачей транспортного средства в пользование другому автомобилисту. Руководство компании уверено, что это нововведение в будущем станет самым востребованным на рынке. По словам специалистов, в нынешнее время встроенных систем безопасности недостаточно для сохранения пассажиров и водителя. Поэтому Volvo будет продвигать безопасные и надежные моделей, эксплуатация которых будет ассоциироваться с надежностью и спокойствием.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:16

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