Компания Volvo снизила предельную скорость своих автомобилей





Согласно измененному ПТС, максимальная скорость всех моделей от Volvo ограничивается 180 километрами в час. В пресс-службе шведской корпорации сообщили, что причиной этого решения стала новая политика бренда. Производитель пытается снизить смертность и травматизм в результате ДТП во всех странах мира. Известно, что каждый автомобиль оснастят «ключом безопасности», который позволит самостоятельно выставлять предел разгона.Владелец машины может воспользоваться этой функцией, например, перед передачей транспортного средства в пользование другому автомобилисту. Руководство компании уверено, что это нововведение в будущем станет самым востребованным на рынке. По словам специалистов, в нынешнее время встроенных систем безопасности недостаточно для сохранения пассажиров и водителя. Поэтому Volvo будет продвигать безопасные и надежные моделей, эксплуатация которых будет ассоциироваться с надежностью и спокойствием.