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Алексей Безус не собирается мириться с Миленой Безбородовой

Алексей Безус заявил, что не собирается мириться с Миленой Безбородовой. Участник «Дом-2» считает, что бывшая возлюбленная скоро его разлюбит и забудет.
Алексей Безус не собирается мириться с Миленой Безбородовой

В недавнем эфире реалити-шоу показали, что Милена Безбородова вернулась в «Дом-2» и призналась Алексею Безусу в любви. Девушка готова на все, чтобы вернуть возлюбленного. Милена Безбородова сообщила, что будет бороться за Алексея Безуса и не даст ему строить любовь с другой девушкой. Сегодня в Сети появился анонс будущего эфира, в котором Ксения Бородина пытается выяснить у участника «Дом-2», как он собирается строить отношения на проекте.

Алексей Безус сообщил, что не хочет мириться с Миленой Безбородовой. Он надеется, что девушка скоро поймет, что их история закончилась и найдет другой объект для симпатии. Ведущая проекта сообщила- новые участницы боятся приходить на реалити-шоу к Алексею Безусу из-за угроз Милены Безбородовой. Молодой человек ответил, что ему нужна сильная женщина, которая не испугается проявить к нему симпатию.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:54

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