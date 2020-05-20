Юлия Высоцкая о семейном отдыхе в Генуе: «Я дорожу своими радостями»

«До сих пор вспоминаю тот чудесный день, потом Милан и Парму. Нас дождались, а потом мы отправились в Москву. В то время не было карантина, просто я дорожу своими радостями при любых обстоятельствах», - написала Высоцкая.

Высоцкая рассказала, что после спектакля, она с мужем Андреем Кончаловским и сыном Петром наслаждалась местным колоритом. Всю ночь лил дождь, но семья чувствовала себя превосходно. Знаменитости казалось, что море, птицы и сосны попали в ее номер в отеле через балкон.Ранее ведущая рассказала о жизни в режиме самоизоляции. Без социального общения звезда столкнулась с депрессией и разными страхами.