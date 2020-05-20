Власти Чехии отказались передать России памятник маршалу Коневу





В пресс-службе Министерства обороны Чехии сообщили, что руководство ведомства не вправе распоряжаться памятником маршалу Ивану Коневу. Кроме того, объект не может быть включен в категорию военных захоронений. Поскольку статуя принадлежит муниципалитету одного из районов Праги, лишь администрация города может принять решение о его передаче России. Хотя сооружение демонтировали еще в начале весны, чешские власти не захотели отдавать свое имущество.Министр обороны Чехии Лубомир Метнар говорит, что местные власти и так ухаживают за 4 тысячами российских военных захоронений, реконструируя их за собственные средства. Известно, что демонтаж памятника Коневу в Праге вызвал большой резонанс: российские дипломаты раскритиковали чиновников за неуважение к историческим объектам. В МИД РФ также назвали "уткой" информацию о том, что в европейскую республику был направлен сотрудник российских спецслужб для убийства лиц, ответственных за снос статуи.