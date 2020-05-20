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Участники «Дом-2» выкинули вещи и косметику Алёны Савкиной за ворота

Участники «Дом-2» решили отомстить Алёне Савкиной за ее плохое отношение к матери Татьяне Владимировне и сыну Богдану. Молодые люди выкинули вещи и косметику девушки за ворота.
Участники «Дом-2» выкинули вещи и косметику Алёны Савкиной за ворота

Недавно Алёну Савкину раскритиковали хейтеры и она выместила свою злость на матери Татьяне Владимировне и сыне Богдане. Участница «Дом-2» устроила скандал родственнице и потребовала, чтобы она уехала во Владивосток. При этом девушка выбросила все вещи матери и своего сына за дверь комнаты. Спустя несколько часов мать и дочь помирились, а участница реалити-шоу пообещала, что такое больше не повторится. Татьяна Владимировна решила взять отпуск и отправилась домой.

Участники «Дом-2» решили отомстить Алёне Савкиной за ее плохое отношение к матери и сыну. Они не просто выкинули ее вещи и косметику за ворота, но еще и раскидали их в разные стороны, чтобы было сложнее собирать. Девушка хотела выяснить, кто это сделал, но оказалась, что тогда камеры не работали, а участники реалити-шоу отказались признавать свою вину.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:17

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