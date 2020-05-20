Участники «Дом-2» выкинули вещи и косметику Алёны Савкиной за ворота





Недавно Алёну Савкину раскритиковали хейтеры и она выместила свою злость на матери Татьяне Владимировне и сыне Богдане. Участница «Дом-2» устроила скандал родственнице и потребовала, чтобы она уехала во Владивосток. При этом девушка выбросила все вещи матери и своего сына за дверь комнаты. Спустя несколько часов мать и дочь помирились, а участница реалити-шоу пообещала, что такое больше не повторится. Татьяна Владимировна решила взять отпуск и отправилась домой.Участники «Дом-2» решили отомстить Алёне Савкиной за ее плохое отношение к матери и сыну. Они не просто выкинули ее вещи и косметику за ворота, но еще и раскидали их в разные стороны, чтобы было сложнее собирать. Девушка хотела выяснить, кто это сделал, но оказалась, что тогда камеры не работали, а участники реалити-шоу отказались признавать свою вину.