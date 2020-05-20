У Максима Колесникова после первой близости пропал интерес к Алене Савкиной





Поле того, как Алена Савкина начала новые отношения с Максимом Колесниковым, она сообщила, что не будет спешить с интимной близостью. Девушка говорила о том, что собирается проверить чувства молодого человека, но участница «Дом-2» продержалась 2 недели и уже рассказала всем о первой близости с избранником. Также Алена Савкина пожаловалась, что молодой человек потерял к ней интерес и начать проводить время не с ней, а с парнями.Такое поведение Максима Колесникова не удивляет участников «Дом-2» и зрителей проекта. Многие считают, что молодой человек вскоре разорвет отношения с Аленой Савкиной. Сестра Ольги Рапунцель надеется, что поведение нового бойфренда изменится после открытия ресторанов и других заведений в Москве. Она уверена, что Максим Колесников тот самый мужчина, с которым можно прожить всю жизнь.