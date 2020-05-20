Актриса Валерия Ланская детским фото поздравила проживающего в Америке отца с днем рождения

Актриса сожалеет, что не может быть рядом с родным человеком в этот знаменательный день, поскольку он находится за пределами России. Родитель Валерии Ланской проживает в Америке, однако это не мешает им регулярно общаться по телефону и видеться каждый год.- подписала кадр звезда театра и кино.Поклонники поздравили именинника, пожелав здоровья и счастья. Многие отметили трогательность архивной фотографии, где маленькую будущую знаменитость обнимает импозантный мужчина, благородные черты которого унаследовала Ланская.