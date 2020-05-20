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Актриса Валерия Ланская детским фото поздравила проживающего в Америке отца с днем рождения

Валерия Ланская обнародовала в Instagram-микроблоге архивную фотографию, где она в юном возрасте запечатлена со своим отцом. Звезда «Принцессы цирка» рассказала фолловерам, что ее отец сегодня отмечает день рождения.
Актриса Валерия Ланская детским фото поздравила проживающего в Америке отца с днем рождения

Актриса сожалеет, что не может быть рядом с родным человеком в этот знаменательный день, поскольку он находится за пределами России. Родитель Валерии Ланской проживает в Америке, однако это не мешает им регулярно общаться по телефону и видеться каждый год.

«С днем рождения, папочка!» - подписала кадр звезда театра и кино.

Поклонники поздравили именинника, пожелав здоровья и счастья. Многие отметили трогательность архивной фотографии, где маленькую будущую знаменитость обнимает импозантный мужчина, благородные черты которого унаследовала Ланская.

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Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:11

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