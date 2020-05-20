«Тусили, ухаживал, но ничего не было»: Ветлицкая в разговоре с Садальским опровергла роман с Никасом Сафроновым
Известный российский художник Никас Сафронов в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» рассказал о любовных отношениях с Натальей Ветлицкой. Станислав Садальский не поверил в эту историю и позвонил певице, чтобы узнать правду «из первых уст», однако та только посмеялась, сказав, что романа не было, хотя они вместе «тусили» и Сафронов долго за ней ухаживал.
Станислав Садальский на странице в Instagram обсудил «придуманный псевдомаляром» Никасом Сафроновым роман с Натальей Ветлицкой. Певица сейчас находится в Испании, но блогера настолько заинтересовала правда, что он решил позвонить знакомой. По словам Садальского, певица со смехом отреагировала на вопрос, сразу же опровергнув роман, который художник назвал «одноразовой акцией». При этом она не отрицает, что некоторое время действительно общалась с Сафроновым и он оказывал ей знаки внимания. История закончилась в тот момент, когда именитый мастер рассказал о своих сексуальных пристрастиях и попросил певицу «возбудить его золотым дождём». Ветлицкая посчитала его желание неприемлемым и уехала домой.
Наталья Ветлицкая на долгое время исчезала с поля зрения поклонников, но несколько месяцев назад заявила о возвращении на сцену. Совсем недавно в соцсети певица анонсировала выход новой песни «Берёзы», которая тепло была воспринята большинством фолловеров, особо отметивших неизменно прекрасный голос Ветлицкой и душевные строки композиции.
Станислав Садальский на странице в Instagram обсудил «придуманный псевдомаляром» Никасом Сафроновым роман с Натальей Ветлицкой. Певица сейчас находится в Испании, но блогера настолько заинтересовала правда, что он решил позвонить знакомой. По словам Садальского, певица со смехом отреагировала на вопрос, сразу же опровергнув роман, который художник назвал «одноразовой акцией». При этом она не отрицает, что некоторое время действительно общалась с Сафроновым и он оказывал ей знаки внимания. История закончилась в тот момент, когда именитый мастер рассказал о своих сексуальных пристрастиях и попросил певицу «возбудить его золотым дождём». Ветлицкая посчитала его желание неприемлемым и уехала домой.
Наталья Ветлицкая на долгое время исчезала с поля зрения поклонников, но несколько месяцев назад заявила о возвращении на сцену. Совсем недавно в соцсети певица анонсировала выход новой песни «Берёзы», которая тепло была воспринята большинством фолловеров, особо отметивших неизменно прекрасный голос Ветлицкой и душевные строки композиции.
ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 14:30