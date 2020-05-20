Посол РФ Александр Мацегора рассказал, что из-за своевременно принятых мер в Северной Корее нет COVID-19





Посол РФ в Северной Корее Александр Мацегора сообщил, что даже в Китае после вспышки COVID-19 не сразу закрылись границы. В КНДР ситуация совершенно другая. Правительство в конце января приняло решение ограничить въезд и выезд из страны, а в начале февраля внешний рубеж был закрыт. С тех пор граждане Северной Кореи не имеют возможности вернуться на родину, поскольку попасть в страну невозможно. Мацегора отметил, провинции, расположенные на приграничной территории и соседствующие с Китаем, были изолированы от остальной части страны, так же как и Пхеньян.Людей, которые въехали на территорию Северной Кореи до вспышки коронавирусной инфекции, отправляли на 30-дневный карантин. Граждане страны придерживаются масочного режима еще с февраля, отмечает посол. Перед поездкой на поезде каждый пассажир проходит процедуру измерения температуры и обработки рук и обуви. Школьники и студенты с февраля отправлены на полную изоляцию, ослабления начались лишь в мае. Большинство правил безопасности при борьбе с COVID-19 сохраняются до этого времени. К примеру, международное пассажирское сообщение до сих пор отсутствует.