Эксперт Кирилл Зайцев рассказал об автомобильных брендах, которые исчезнут с рынка РФ из-за пандемии
Эксперт Кирилл Зайцев рассказал об автомобильных брендах, которые могут не пережить эпидемию коронавируса из-за снижения доходов. Часть компаний уже сейчас готовятся уйти с рынка России на фоне падения спроса.
По словам эксперта, на фоне кризиса начали расти продажи на вторичном рынке. Бренды BMW, Audi, Range Rover и Renault пользуются популярностью, но это касается только среднего ценового сегмента. Флагманские транспортные средства в состоянии эксплуатации также начали продаваться хуже.
Специалист не исключает, что некоторые компании могут прекратить существование. Это касается дочерних предприятий крупных брендов, специализирующихся на производстве дорогостоящих автомобилей, лишившихся спроса на фоне кризиса, сообщает 32cars.ru.
«Peugeot и Citroen уже сейчас оказались в кризисной ситуации. По данным источников в компаний, они запросили многомиллионные кредиты для сохранения доходности производства и выплат сотрудникам. То же самое касается Jeep и FIAT, переживающих не лучшие времена. Кризис затронул не только флагманский, но и средний ценовой сегмент. Два последних бренда не имели хороших продаж в России даже до кризиса. Сейчас имеется высокая вероятность ухода компаний с внутреннего рынка. В Европе дела обстоят примерно так же», - рассказал Зайцев.
По словам эксперта, на фоне кризиса начали расти продажи на вторичном рынке. Бренды BMW, Audi, Range Rover и Renault пользуются популярностью, но это касается только среднего ценового сегмента. Флагманские транспортные средства в состоянии эксплуатации также начали продаваться хуже.
Специалист не исключает, что некоторые компании могут прекратить существование. Это касается дочерних предприятий крупных брендов, специализирующихся на производстве дорогостоящих автомобилей, лишившихся спроса на фоне кризиса, сообщает 32cars.ru.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:09