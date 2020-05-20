Эксперт Кирилл Зайцев рассказал об автомобильных брендах, которые исчезнут с рынка РФ из-за пандемии

«Peugeot и Citroen уже сейчас оказались в кризисной ситуации. По данным источников в компаний, они запросили многомиллионные кредиты для сохранения доходности производства и выплат сотрудникам. То же самое касается Jeep и FIAT, переживающих не лучшие времена. Кризис затронул не только флагманский, но и средний ценовой сегмент. Два последних бренда не имели хороших продаж в России даже до кризиса. Сейчас имеется высокая вероятность ухода компаний с внутреннего рынка. В Европе дела обстоят примерно так же», - рассказал Зайцев.



