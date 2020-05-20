Comedy Club пришлось извиняться перед казаками за пошлую шутку о «папахе» и «мамахе»

«Мы сожалеем, что наш материал задел чувства казаков. Уверяем, в наших действиях не было злого умысла. Указанный вами фрагмент вырезан из шоу. Больше его не покажут по телевидению. Он также изъят с других платформ», - говорится в письме с извинениями.





Андрей Бебуришвили во время выступления рассказал о герое Пако, пробравшемся к «мамахе» казака через весь лагерь. Дьяконов посчитал неуместным высказывание о матери, которая для казаков сравнима со святыми.Бебуришвили лично извинился перед казаками. Его шутки о Пако не являются отражением личного мнение, они - часть образа выдуманного «красавчика», рассказывающего воображаемые истории. Иногда персонажу свойственен дерзкий характер.