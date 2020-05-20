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Comedy Club пришлось извиняться перед казаками за пошлую шутку о «папахе» и «мамахе»

Comedy Club во избежание дальнейшего разбирательства пришлось извиняться перед верховным атаманом Союза казаков за пошлую и необдуманную шутку о «папахе» и «мамахе», попавшую в эфир. Николаю Дьяконову не понравилось, что юмористы надругались над памятью Карбышева.
Comedy Club пришлось извиняться перед казаками за пошлую шутку о «папахе» и «мамахе»

Андрей Бебуришвили во время выступления рассказал о герое Пако, пробравшемся к «мамахе» казака через весь лагерь. Дьяконов посчитал неуместным высказывание о матери, которая для казаков сравнима со святыми.
«Мы сожалеем, что наш материал задел чувства казаков. Уверяем, в наших действиях не было злого умысла. Указанный вами фрагмент вырезан из шоу. Больше его не покажут по телевидению. Он также изъят с других платформ», - говорится в письме с извинениями.

Бебуришвили лично извинился перед казаками. Его шутки о Пако не являются отражением личного мнение, они - часть образа выдуманного «красавчика», рассказывающего воображаемые истории. Иногда персонажу свойственен дерзкий характер.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 14:05

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