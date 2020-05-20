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Суточный прирост выздоровевших впервые превысил количество новых случаев коронавируса в России

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, количество выздоровевших россиян за сутки впервые превысило показатель новых заболевших. Уточняется, что за последние 24 часа было обнаружено около 8,76 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах.
Суточный прирост выздоровевших впервые превысил количество новых случаев коронавируса в России

Впрочем, число выздоровевших составляет порядка 9,26 тысяч человек, добавили в ведомстве. Что касается Москвы, где зафиксировано наибольшее количество случаев, то 20 мая здесь также выявлено большее количество выздоровевших по отношению к новым случаям коронавируса – 5440 против 2700.

Примечательно, что подобные показатели зафиксированы в первый раз с момента начала распространения коронавирусной инфекции по территории Российской Федерации. Общее количество заболевших по состоянию на 20 мая - около 308,7 тысячи, число летальных исходов выросло до 2972, выздороветь удалось 85,3 тысячам россиянам.

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Общество
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 14:09

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