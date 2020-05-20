Суточный прирост выздоровевших впервые превысил количество новых случаев коронавируса в России





Впрочем, число выздоровевших составляет порядка 9,26 тысяч человек, добавили в ведомстве. Что касается Москвы, где зафиксировано наибольшее количество случаев, то 20 мая здесь также выявлено большее количество выздоровевших по отношению к новым случаям коронавируса – 5440 против 2700.Примечательно, что подобные показатели зафиксированы в первый раз с момента начала распространения коронавирусной инфекции по территории Российской Федерации. Общее количество заболевших по состоянию на 20 мая - около 308,7 тысячи, число летальных исходов выросло до 2972, выздороветь удалось 85,3 тысячам россиянам.