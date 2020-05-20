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«Им так удобнее»: Роза Сябитова резко высказалась о «мужском двойном стандарте»

Роза Сябитова в новом Instagram-посте объяснила понятие «мужской двойной стандарт». Известная сваха в своей практике часто сталкивается с тем, что представители сильного пола оправдывают свои поступки, за которые женщин жестко осуждают.
«Им так удобнее»: Роза Сябитова резко высказалась о «мужском двойном стандарте»

Знаменитость привела в пример ситуацию, когда мужчина оставляет семью. Свое решение он объясняет «поиском себя», однако резко отзывается о женщине, поступившей подобным образом, называя «безответственным человеком». Вся суть двойного стандарта заключается в вере мужчин, что они рождены властвовать, превращенной ими же в «неписанный закон». Многие представители сильного пола даже не могут допустить превосходство женщины над ними в том или ином вопросе.

Поклонники согласились со словами Сябитовой и признались, что не раз сталкивались с подобным «двойным стандартом». Многие считают- это понятие придумано мужчинами, поскольку им так удобнее, однако, оказавшись в «шкуре женщины» мало кто из них «выживет». Одна из подписчиц заявила, в последнее время она вообще стала сомневаться, что мужчины – сильный пол.

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Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:09

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