«Им так удобнее»: Роза Сябитова резко высказалась о «мужском двойном стандарте»

Знаменитость привела в пример ситуацию, когда мужчина оставляет семью. Свое решение он объясняет «поиском себя», однако резко отзывается о женщине, поступившей подобным образом, называя «безответственным человеком». Вся суть двойного стандарта заключается в вере мужчин, что они рождены властвовать, превращенной ими же в «неписанный закон». Многие представители сильного пола даже не могут допустить превосходство женщины над ними в том или ином вопросе.Поклонники согласились со словами Сябитовой и признались, что не раз сталкивались с подобным «двойным стандартом». Многие считают- это понятие придумано мужчинами, поскольку им так удобнее, однако, оказавшись в «шкуре женщины» мало кто из них «выживет». Одна из подписчиц заявила, в последнее время она вообще стала сомневаться, что мужчины – сильный пол.