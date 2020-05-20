В Турции снизился спрос на российский газ





В марте прошлого года Россия продала Турции более 1,4 млрд кубических метров природного газа. Если верить информации от ФТС, то в 2020 году этот показатель едва достиг 210 млн кубических метров. Теперешнее снижение спроса не считается неожиданным, учитывая падение объема поставок в 2018 в 14 раз. Эксперты говорят, что основной причиной невостребованности стало увеличение объемов продаж сжиженного природного газа.Всего за 2019 год турецкие нефтегазовые корпорации импортировали около 9,1 миллиона тонн СПГ. Одна лишь фирма Botas приобрела 30 партий топлива с поставками до марта, а до того — еще 70 комплектов с поставками в 2020-2023 годах. Ситуацию усугубляют перемены в экономической политике стран ЕС: местные власти закупили столько же СПГ в январе текущего года, сколько трубопроводного газа из России. Эту информацию предоставило Министерство энергетики США.