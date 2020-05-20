ЮНЕСКО: Каждый восьмой музей в мире может не открыться после пандемии коронавируса

«Выход из кризиса станет сложной процедурой для многих культурных заведений. Поддержка музейной отрасли и до карантина была относительно слабой, но сейчас власти могут просто перестать выделять средства, используя их в других сферах. На одних доходах музеи не смогут долго существовать», - рассказал Оттоне.





Аналогичное предположение обнародовали и специалисты NEMO. Музеи в Париже, Вене и Амстердаме с начала карантина потеряли примерно 80% доходов. Большая их часть является ведомственными организациями, получающими субсидирование от государств. Часть европейских стран потеряла более 30% бюджетных поступлений, ввиду чего финансирование музеев может быть прекращено.Заместитель главы ЮНЕСКО по культуре Эрнесто Оттоне отметил, что сами музеи пока не уверены в возвращении прибыли по завершению карантина. Причиной снижения доходов может стать появление социальных фобий, касающихся скоплений в общественных местах. Также музеи должны будут обеспечивать социальную дистанцию и постоянную обработку помещений, на что нет средств.