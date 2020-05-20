У Иосифа Оганесяна случился нервный срыв из-за ссоры с Евгением Ромашовым
Между Иосифом Оганесяном и его лучшим другом на проекте «Дом-2» Евгением Ромашовым произошла ссора. Из-за этого у супруга Александры Черно случился нервный срыв во время шоу «Бородина против Бузовой».
Зрители «Дом-2», как и многие участники проекта не могут понять, что произошло между лучшими друзьями Иосифом Оганесяном и Евгением Ромашовым. Сами молодые люди предпочитают не рассказывать о причине конфликта. При этом они часто выясняют отношения и обвиняют друг друга в предательстве. Недавно в интернете появился фрагмент шоу «Бородина против Бузовой», в котором показали нервный срыв Иосифа Оганесяна из-за ссоры с Евгением Ромашовым.
Молодой человек со слезами на глазах заявил, что его поддерживает только супруга Александра Черно, а все остальные, включая ведущих проекта, ведут себя не подобающе. Евгений Ромашов перебил Иосифа Оганесяна и попросил у него прощения за то, что он его обидел. При этом муж Александры Черно не принял извинения бывшего друга и обвинил его в игре на публику.
Зрители «Дом-2», как и многие участники проекта не могут понять, что произошло между лучшими друзьями Иосифом Оганесяном и Евгением Ромашовым. Сами молодые люди предпочитают не рассказывать о причине конфликта. При этом они часто выясняют отношения и обвиняют друг друга в предательстве. Недавно в интернете появился фрагмент шоу «Бородина против Бузовой», в котором показали нервный срыв Иосифа Оганесяна из-за ссоры с Евгением Ромашовым.
Молодой человек со слезами на глазах заявил, что его поддерживает только супруга Александра Черно, а все остальные, включая ведущих проекта, ведут себя не подобающе. Евгений Ромашов перебил Иосифа Оганесяна и попросил у него прощения за то, что он его обидел. При этом муж Александры Черно не принял извинения бывшего друга и обвинил его в игре на публику.