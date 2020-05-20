Режиссер Владимир Голуб умер на 83-м году жизни
Режиссер Владимир Голуб умер при невыясненных обстоятельствах на 83-м году жизни. Некролог без указания времени и места панихиды появился на официальном сайте Александринского театра.
Голуб закончил Щукинское училище и устроился на службу в Александринский театр, расположенный в Санкт-Петербурге. Он проявил себя в комедийном жанре. Во всех поставленных им спектаклях можно проследить актерскую импровизацию.
За свою карьеру Голуб поставил 16 спектаклей. Самыми яркими его работами в театре считают следующие постановки: «Блэз», «Деревья умирают стоя», «Александр Невский», «Тринадцатый номер».
Голуб закончил Щукинское училище и устроился на службу в Александринский театр, расположенный в Санкт-Петербурге. Он проявил себя в комедийном жанре. Во всех поставленных им спектаклях можно проследить актерскую импровизацию.
За свою карьеру Голуб поставил 16 спектаклей. Самыми яркими его работами в театре считают следующие постановки: «Блэз», «Деревья умирают стоя», «Александр Невский», «Тринадцатый номер».
Культура
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 12:23