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Учёные объяснили гипнотическое воздействие огня на человека

Большинство людей замечают, что от огня практически невозможно отвести взгляд – он успокаивает, завораживает и «притупляет» все остальные ощущения. Учёные из Гарвардского и Калифорнийского университетов объяснили, почему вид пламени гипнотически воздействует на сознание.
Учёные объяснили гипнотическое воздействие огня на человека

Ричард Рэнгам, учёный-биолог из Гарварда, в своих научных работах пишет, что человек с начала времён постоянно имел при себе две вещи – огонь и язык. Первый помог древним людям развить способности мозга и по сегодняшний день «подпитывает» умственные способности. Мозг, даже находясь в состоянии покоя, расходует около 20% энергии, а остальное в виде тепла и приготовленной пищи компенсировал огонь. Исследователи из Алабамы провели эксперимент с привлечением 220 добровольцев, разделённых на две группы.

Участники первой наблюдали за записанным со звуком на видео горящим огнём, второй – без звука. В результате учёные установили, что у людей из первой группы снизилось кровяное давление на 5%, они чувствовали комфорт, покой и расслабленность. У остальных оно либо осталось неизменным, либо немного увеличилось, но особых ощущений при виде огня без звука добровольцы не испытали. Авторы исследования считают, что у человека срабатывает сложившийся в процессе эволюции психологический механизм, так как огонь воспринимается как защита и тепло, а при наблюдении за ним возникает гипнотическое воздействие, притупляющее все чувства.

Антрополог Дэниэл Фэсслер говорит, что тяга людей к огню объясняется генетической памятью. Предки пытались укротить стихию и боролись с ней, а в современном мире эта проблема не стоит, поэтому страх перед всепожирающим пламенем исчез, но тяга осталась неизменной.

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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 14:15

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