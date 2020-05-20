Елена Малышева рассказала об опасности COVID-19 при ожирении

«Заболевание имеет самое сложное течение при ожирении и сахарном диабете. В здоровом организме каждая молекула глюкозы при расщеплении образует две молекулы жира. Организм воспринимает его избыток, как воспаление, ввиду чего направляет на борьбу с ним антитела. Из-за этого иммунная система становится менее активной. Коронавирус легко приспосабливается к организму пациента и продолжает жизнедеятельность, противодействуя антителам», - рассказала Малышева.





По словам телеведущей, сахарный диабет в большинстве случаев является последствием ожирения. Из-за избытка глюкозы в организме клетки иммунитета «засахариваются», после чего он не может бороться с инфекцией. Слова Малышевой подтверждают статистические данные о серьезности симптомов и течения COVID-19 у пациентов с лишним весом.Специалист порекомендовала следить за рационом и стараться исключить из него жирные и тяжелые продукты, заменив их на овощи и фрукты. По ее словам, женщинам для жизнедеятельности достаточно 1,2 тысячи калорий в сутки, а мужчинам – 1,5 тысячи. Также Малышева призвала заниматься спортом и чаще двигаться даже в случае, если человек постоянно находится дома.