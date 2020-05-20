АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые рассказали о наступлении «солнечного…
EUR 79.17 USD 72.39
Курс валют на 20.05.2020

Зоя Бербер рассказала о воспитании дочери и переезде в загородный дом

Зой Бербер рассказала поклонникам о воспитании дочери и переезде в загородный дом. Актриса считает себя строгой мамой, прислушивающейся к мнению ребенка.
Зоя Бербер рассказала о воспитании дочери и переезде в загородный дом

8 лет назад Бербер переехала из Перми в Москву, которая не дает ей останавливаться. В этом городе нужно всегда действовать и выкладываться на полную. Первые полгода актриса все время ощущала подавленность и хотела вернуться назад, но потом привыкла и полюбила столичную жизнь.

Бербер выбрала для семьи загородный дом. До работы добираться сложно, но зато дочь растет на просторной территории с чистым воздухом. Все плюсы стали особенно видны во время самоизоляции. Звезда «Реальных пацанов» не сидит без дела и готовится к выходу на работу. У нее даже не хватило времени на свое любимое хобби – резьбу по дереву.

Ранее Бербер рассказала об обокравших ее мошенниках.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 13:39

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Врачи рассказали о профессиональных болезнях…
У Иосифа Оганесяна случился нервный срыв из-за ссоры с Евгением…
Эксперты рассказали о вреде растительного молока для…
Зоя Бербер рассказала о воспитании дочери и переезде в загородный…
Ученые рассказали о вреде и пользе…
Сын Виктора Цоя Александр хочет оформить бренд группы «Кино» на своё…
Глава INNOVATION RUSSIA Карен Гончаров рассказал о туристическом сезоне 2020 в…
Оганесян признался, что втянул Белую в свой план ради мести…
Автоэксперты определили слабые места в рамных…
Алена Савкина в образе Малефисенты призналась в любви Максиму…
Эксперты рассказали о возможном вреде от неправильного оказания первой…
«Им так удобнее»: Роза Сябитова резко высказалась о «мужском двойном…
Психолог Инна Паустовская объяснила причину разговоров людей с неодушевлёнными…
Мэри Кулешова пожаловалась на строгость накричавшего на нее возлюбленного…
В Таиланде ввели запрет на киносъемку любовных сцен и…
«Формат надо менять»: Нейробиолог Николай Кукушкин провалил ЕГЭ по…
Анна Левченко не беременна от Валерия…
Предприятие Volkswagen в Калуге начало сокращать…
«Ни по одному каналу не вспомнили!»: Садальский напомнил о юбилее кинокумира СССР…
Блогер опубликовал снимки автомобиля ВАЗ-21106 «Желтая…
«Утреннее шпагаттини»: Анастасия Волочкова уселась на испачканную кошками…
Italdesign представила Nissan GT-R50 за 78 миллионов…
Режиссер Владимир Голуб умер на 83-м году…
Анна Исаева о дочери: «Отец Юлии Началовой может исполнить мечту Марианны и сделать из неё…
В автоконцерне Audi назвали даты появления всех новинок в…
Александр Задойнов с супругой Ксенией хотят победить в конкурсе «Свадьба на…
Психологи: Манера вождения может рассказать о комплексах…
Владимир Басов о матери Наталье Фатеевой: «Она всех вычеркивает из своей…
Просмотреть все новости