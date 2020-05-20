Зоя Бербер рассказала о воспитании дочери и переезде в загородный дом
Зой Бербер рассказала поклонникам о воспитании дочери и переезде в загородный дом. Актриса считает себя строгой мамой, прислушивающейся к мнению ребенка.
8 лет назад Бербер переехала из Перми в Москву, которая не дает ей останавливаться. В этом городе нужно всегда действовать и выкладываться на полную. Первые полгода актриса все время ощущала подавленность и хотела вернуться назад, но потом привыкла и полюбила столичную жизнь.
Бербер выбрала для семьи загородный дом. До работы добираться сложно, но зато дочь растет на просторной территории с чистым воздухом. Все плюсы стали особенно видны во время самоизоляции. Звезда «Реальных пацанов» не сидит без дела и готовится к выходу на работу. У нее даже не хватило времени на свое любимое хобби – резьбу по дереву.
Ранее Бербер рассказала об обокравших ее мошенниках.
8 лет назад Бербер переехала из Перми в Москву, которая не дает ей останавливаться. В этом городе нужно всегда действовать и выкладываться на полную. Первые полгода актриса все время ощущала подавленность и хотела вернуться назад, но потом привыкла и полюбила столичную жизнь.
Бербер выбрала для семьи загородный дом. До работы добираться сложно, но зато дочь растет на просторной территории с чистым воздухом. Все плюсы стали особенно видны во время самоизоляции. Звезда «Реальных пацанов» не сидит без дела и готовится к выходу на работу. У нее даже не хватило времени на свое любимое хобби – резьбу по дереву.
Ранее Бербер рассказала об обокравших ее мошенниках.
ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 13:39