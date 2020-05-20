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Врачи рассказали о профессиональных болезнях водителей

Длительное нахождение в сидячем положении и вдыхание выхлопных газов плохо сказывается на здоровье водителей. Врачи рассказали о профессиональных болезнях данной категории лиц.

Большинство людей, зарабатывающих себе на жизнь с помощью машины, подвергаются воздействию многих токсичных веществ. К их числу относятся угарный газ, шинная пыль, испарения фенола и бензола, и т. д. Эти факторы позволили медикам поделить заболевания водителей на четыре группы. В первую входят радикулит, геморрой, остеохондроз и простатит, которые развиваются из-за плохого кровообращения в органах малого таза.

Во вторую категорию входят болезни ЖКТ, поскольку многие автомобилисты злоупотребляют вредной пищей. Нарушение метаболизма и сидячий характер работы создали третью группу, основу которой составляют сахарный диабет и ожирение. Более распространенными следует назвать заболевания сердечно-сосудистой и нервной систем, развитие которых связано с алкоголизмом и постоянными стрессами. Врачи рекомендуют водителям в свободное время заниматься силовым спортом и пробежками, которые следует дополнять здоровой диетой.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:55

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