Оганесян признался, что втянул Белую в свой план ради мести Ромашову





Оганесян в разговоре с Белой признался, он действительно хотел помирить ее с экс-возлюбленным, но преследовал не совсем благородные цели. В планы звезды «Дом-2» входила месть своему бывшему другу. Теперь муж Саши Черно искренне желает, чтобы Ромашов и Белая наладили отношения.У Ромашова на телестройке, уверен Оганесян, очень много врагов, поэтому девушка могла бы стать для него поддержкой, ведь они преодолели вместе много препятствий и должны, как и прежде, держаться друг за друга. Не стоит из-за обид терять близкого человека, и если не удастся вернуть любовь, нужно не упустить случай общаться как друзья.В ответ на признания Оганесяна Белая заявила, что не собирается сходиться с Ромашовым, хотя не против помогать ему по-приятельски. Поговорить на разные темы, поддержать друг друга, считает участница «Дом-2», можно, но «заходить за грань» дружбы она не намерена.