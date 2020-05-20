Алена Савкина в образе Малефисенты призналась в любви Максиму Колесникову
Алена Савкина решила устроить Максиму Колесникову необычное свидание. Участница «Дом-2» в образе Малефисенты призналась в любви молодому человеку.
Алена Савкина долгое время не могла найти свою любовь на проекте. Участница реалити-шоу говорила о том, что все молодые люди, с которыми она пыталась наладить отношения, сбегали от нее из-за сплетен. Девушка пообещала, что покинет «Дом-2», если до конца года не найдет достойного мужчину. Недавно младшая сестра Ольги Рапунцель начала встречаться с Максимом Колесниковым и решила, что он и есть тот молодой человек, с которым получится построить нормальные отношения.
В Сети появился фрагмент эфира, в котором показали, как Алена Савкина в образе Малефисенты рассказывает Максиму Колесникову, что именно он смог вернуть ей чувства любви. Участница «Дом-2» подарила молодому человеку пластиковое сердце и сообщила, что он смог сделать из «злой ведьмы, добрую фею». Пользователи Сети высмеяли такой поступок Алены Савкиной и написали, что эта пара долго не просуществует.
Алена Савкина долгое время не могла найти свою любовь на проекте. Участница реалити-шоу говорила о том, что все молодые люди, с которыми она пыталась наладить отношения, сбегали от нее из-за сплетен. Девушка пообещала, что покинет «Дом-2», если до конца года не найдет достойного мужчину. Недавно младшая сестра Ольги Рапунцель начала встречаться с Максимом Колесниковым и решила, что он и есть тот молодой человек, с которым получится построить нормальные отношения.
В Сети появился фрагмент эфира, в котором показали, как Алена Савкина в образе Малефисенты рассказывает Максиму Колесникову, что именно он смог вернуть ей чувства любви. Участница «Дом-2» подарила молодому человеку пластиковое сердце и сообщила, что он смог сделать из «злой ведьмы, добрую фею». Пользователи Сети высмеяли такой поступок Алены Савкиной и написали, что эта пара долго не просуществует.