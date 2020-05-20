Эксперты рассказали о вреде растительного молока для здоровья





Доктор Михаил Гаврилов считает неправильным называть молоком напиток, состоящий из злаков, орехов и семян, смешанных с водой. Терапевт Александра Фомина, проведя сравнительный анализ, выяснила, что коровье молоко намного полезнее, к примеру, разница в белке составляет 8 к 6, а значит при употреблении растительного продукта потребуется его дополнительный источник.Соевое молоко запрещено детям с эндокринными заболеваниями и беременным женщинам, поскольку является фитоэстрогенноактивным. Миндальный напиток богат витамином E и протеином, но в его составе есть Омега-6 жирные кислоты, ведущие к набору веса.Эксперт Линдси Бойерс считает одним из самых вредных соевое молоко. Она указала на наличие фитатов, блокирующих усвоение витаминов и минералов, а также измененную генную структуру, которая вызывает аллергию.Итальянские ученые обнаружили в растительном молоке изофлавоны, повышающий вероятность развития рака груди. В США установили его связь с ослаблением иммунной системы у детей.