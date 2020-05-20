Эксперты рассказали о вреде растительного молока для здоровья
Эксперты объяснили, почему растительное молоко вредно для здоровья человека. Оно по своим свойства никогда не заменит коровье.
Доктор Михаил Гаврилов считает неправильным называть молоком напиток, состоящий из злаков, орехов и семян, смешанных с водой. Терапевт Александра Фомина, проведя сравнительный анализ, выяснила, что коровье молоко намного полезнее, к примеру, разница в белке составляет 8 к 6, а значит при употреблении растительного продукта потребуется его дополнительный источник.
Соевое молоко запрещено детям с эндокринными заболеваниями и беременным женщинам, поскольку является фитоэстрогенноактивным. Миндальный напиток богат витамином E и протеином, но в его составе есть Омега-6 жирные кислоты, ведущие к набору веса.
Эксперт Линдси Бойерс считает одним из самых вредных соевое молоко. Она указала на наличие фитатов, блокирующих усвоение витаминов и минералов, а также измененную генную структуру, которая вызывает аллергию.
Итальянские ученые обнаружили в растительном молоке изофлавоны, повышающий вероятность развития рака груди. В США установили его связь с ослаблением иммунной системы у детей.
Доктор Михаил Гаврилов считает неправильным называть молоком напиток, состоящий из злаков, орехов и семян, смешанных с водой. Терапевт Александра Фомина, проведя сравнительный анализ, выяснила, что коровье молоко намного полезнее, к примеру, разница в белке составляет 8 к 6, а значит при употреблении растительного продукта потребуется его дополнительный источник.
Соевое молоко запрещено детям с эндокринными заболеваниями и беременным женщинам, поскольку является фитоэстрогенноактивным. Миндальный напиток богат витамином E и протеином, но в его составе есть Омега-6 жирные кислоты, ведущие к набору веса.
Эксперт Линдси Бойерс считает одним из самых вредных соевое молоко. Она указала на наличие фитатов, блокирующих усвоение витаминов и минералов, а также измененную генную структуру, которая вызывает аллергию.
Итальянские ученые обнаружили в растительном молоке изофлавоны, повышающий вероятность развития рака груди. В США установили его связь с ослаблением иммунной системы у детей.
Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 13:44