АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые рассказали о наступлении «солнечного…
EUR 79.17 USD 72.39
Курс валют на 20.05.2020

Эксперты рассказали о вреде растительного молока для здоровья

Эксперты объяснили, почему растительное молоко вредно для здоровья человека. Оно по своим свойства никогда не заменит коровье.
Эксперты рассказали о вреде растительного молока для здоровья

Доктор Михаил Гаврилов считает неправильным называть молоком напиток, состоящий из злаков, орехов и семян, смешанных с водой. Терапевт Александра Фомина, проведя сравнительный анализ, выяснила, что коровье молоко намного полезнее, к примеру, разница в белке составляет 8 к 6, а значит при употреблении растительного продукта потребуется его дополнительный источник.

Соевое молоко запрещено детям с эндокринными заболеваниями и беременным женщинам, поскольку является фитоэстрогенноактивным. Миндальный напиток богат витамином E и протеином, но в его составе есть Омега-6 жирные кислоты, ведущие к набору веса.

Эксперт Линдси Бойерс считает одним из самых вредных соевое молоко. Она указала на наличие фитатов, блокирующих усвоение витаминов и минералов, а также измененную генную структуру, которая вызывает аллергию.

Итальянские ученые обнаружили в растительном молоке изофлавоны, повышающий вероятность развития рака груди. В США установили его связь с ослаблением иммунной системы у детей.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 13:44

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Врачи рассказали о профессиональных болезнях…
У Иосифа Оганесяна случился нервный срыв из-за ссоры с Евгением…
Эксперты рассказали о вреде растительного молока для…
Зоя Бербер рассказала о воспитании дочери и переезде в загородный…
Ученые рассказали о вреде и пользе…
Сын Виктора Цоя Александр хочет оформить бренд группы «Кино» на своё…
Глава INNOVATION RUSSIA Карен Гончаров рассказал о туристическом сезоне 2020 в…
Оганесян признался, что втянул Белую в свой план ради мести…
Автоэксперты определили слабые места в рамных…
Алена Савкина в образе Малефисенты призналась в любви Максиму…
Эксперты рассказали о возможном вреде от неправильного оказания первой…
«Им так удобнее»: Роза Сябитова резко высказалась о «мужском двойном…
Психолог Инна Паустовская объяснила причину разговоров людей с неодушевлёнными…
Мэри Кулешова пожаловалась на строгость накричавшего на нее возлюбленного…
В Таиланде ввели запрет на киносъемку любовных сцен и…
«Формат надо менять»: Нейробиолог Николай Кукушкин провалил ЕГЭ по…
Анна Левченко не беременна от Валерия…
Предприятие Volkswagen в Калуге начало сокращать…
«Ни по одному каналу не вспомнили!»: Садальский напомнил о юбилее кинокумира СССР…
Блогер опубликовал снимки автомобиля ВАЗ-21106 «Желтая…
«Утреннее шпагаттини»: Анастасия Волочкова уселась на испачканную кошками…
Italdesign представила Nissan GT-R50 за 78 миллионов…
Режиссер Владимир Голуб умер на 83-м году…
Анна Исаева о дочери: «Отец Юлии Началовой может исполнить мечту Марианны и сделать из неё…
В автоконцерне Audi назвали даты появления всех новинок в…
Александр Задойнов с супругой Ксенией хотят победить в конкурсе «Свадьба на…
Психологи: Манера вождения может рассказать о комплексах…
Владимир Басов о матери Наталье Фатеевой: «Она всех вычеркивает из своей…
Просмотреть все новости